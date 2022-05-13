Задержанную в России Бриттни Грайнер могут обменять на Виктора Бута

Российский предприниматель Виктор Бут, осуждённый в 2012 году в США на 25 лет, может быть обменян на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая обвиняется в России в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает «Газета.Ru», ссылаясь на собственные источники.
«Сейчас Грайнер находится в одном из следственных изоляторов Московской области. Сотрудниками ФСИН с ней проведены предварительные переговоры о возможном обмене на Виктора Бута», – рассказал собеседник в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Московской области.
«Решение об обмене Бута на Грайнер является одним из возможных, но крайне вероятным», — сообщил источник во ФСИН.
Напомним, Грайнер была задержана по обвинению в контрабанде гашишного масла. Наркотические вещества были обнаружены в её багаже при прохождении проверки в аэропорту Шереметьево.
Бута арестовали 6 марта 2008 года в Таиланде и впоследствии выдали США. Американский суд признал россиянина виновным в сговоре с целью продажи оружия. Сам Виктор вину не признал.
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