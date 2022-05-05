Госдеп пытается вернуть арестованную в России Бриттни Грайнер. Насколько это реально?

К делу именитой американской баскетболистки Бриттни Грайнер, задержанной в Москве за ввоз наркотиков, теперь приковано особое внимание в США. Власти страны сменили её официальный статус и признали звезду «Финикс Меркури» и екатеринбургского УГМК неправомерно задержанной. Объясняем, что это значит и есть ли у спортсменки реальные шансы вернуться на родину.

Грайнер была задержана 17 февраля в московском аэропорту Шереметьево. В тот день она возвращалась в Россию из Нью-Йорка. Когда спортсменка проходила «зелёный коридор», её багаж привлёк внимание служебной собаки. Сотрудники таможенной службы провели досмотр, в результате которого в багаже Бриттни были обнаружены два электронных испарителя, наполненных зелёной жидкостью. Как выяснилось в дальнейшем, это было масло каннабиса. В штате Нью-Йорк оно не является запрещённым веществом, а вот в России действия Грайнер были расценены как «контрабанда наркотических веществ в значительном размере». По статье 229.1 УК РФ американке грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Произошедшее изменение официального статуса означает, что правительство США не будет дожидаться окончания судебного разбирательства по делу Грайнер в России и попытается договориться о её возвращении.

«Благополучие и безопасность граждан США за рубежом – один из самых главных приоритетов американского правительства. Государственный департамент установил, что Российская Федерация неправомерно задержала гражданку США Бриттни Грайнер. В соответствии с этим решением специальный посланник президента по делам заложников Роджер Карстенс возглавит межведомственную группу по обеспечению её освобождения. Правительство США продолжит предпринимать усилия по оказанию Грайнер соответствующей поддержки», – говорится в заявлении Государственного департамента.

Бритни Грайнер на площадке почти всегда находилась под опекой нескольких соперниц Фото: БК УГМК

Близким Грайнер не сообщили, почему её официальный статус был изменён, однако в прошлую субботу они получили уведомление о передаче её дела в офис специального посланника. До этого над делом Грайнер работал консульский отдел, который следит за делами любого американца, удерживаемого за границей, не вмешиваясь в них.

Изменение статуса в США, конечно, никак не повлияет на процесс судопроизводства в России. Грайнер пока не предъявили официальных обвинений, но слушание по её делу состоится уже 19 мая. И раз уж Бриттни была признана незаконно задержанной, в США считают, что судебные разбирательства больше не имеют отношения к ситуации.

В УГМК всегда собирали ярких игроков. Последние годы команда строилась вокруг звезды женского баскетбола Бритни Грайнер Фото: БК УГМК

Если в США полагают, что их гражданина незаконно удерживают в другой стране, с юридической точки зрения его классифицируют либо как заложника, либо как неправомерно задержанного. Заложниками являются те, кого за рубежом удерживают преступные группировки, террористические организации и так далее. А вот неправомерно задержанными становятся в результате действий «недружественных государственных структур». Грайнер подпадает под вторую категорию, поэтому ради её возвращения США придётся проделать серьёзную дипломатическую работу.

Делом Грайнер займётся бывший посол США в ООН Билл Ричардсон, который много лет работал в частном порядке в качестве международного переговорщика по заложникам. Он, кстати, принимал активное участие в состоявшемся 27 апреля обмене заключённых между США и Россией. В результате сделки в Россию вернулся Константин Ярошенко, в 2011 году приговорённый к 20 годам лишения свободы. Его обвиняли в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков. В США же отправился Тревор Рид, осуждённый в России на девять лет за нападение на сотрудника правоохранительных органов.

Этот обмен показал, что, несмотря на напряжённую политическую обстановку в мире, США и Россия всё ещё могут договориться о возвращении Грайнер. Поэтому ЖНБА, близкие спортсменки и её команда юристов теперь настроены более оптимистично. Однако ничего конкретного о том, что ждёт спортсменку в ближайшем будущем, пока неизвестно. «Чемпионат» связывался со стороной защиты спортсменки, но те пока не комментируют происходящие во время следствия события.