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Гомельский дал оценку работе Итудиса с новичками ЦСКА

Гомельский дал оценку работе Итудиса с новичками ЦСКА
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Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о работе главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса с новичками команды.

«По-разному оцениваю. Уэйр отлично влился, приносит пользу. С Фрименом требуется ещё время для того, чтобы он стал играть не от случая к случаю, а стабильно и надёжно. Женя Колесников — мой любимец с 2005 года. Верю, что он пригодится команде. Йеребко пока не полностью знаком с тактическими построениями, но будет полезен. Юнас будет приносить пользу», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, ЦСКА стал первым финалистом Единой лиги ВТБ нынешнего сезона. В полуфинальной серии армейцы одолели «Локомотив-Кубань» (3-1 в серии).

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