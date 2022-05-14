«Бостон» обыграл на выезде «Милуоки» и сравнял счёт в серии. Команды проведут 7-й матч

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся шестой матч серии полуфинала плей-офф Восточной конференции НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 108:95, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии – 3-3.

Самым результативным игроком матча стал греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 44 очков, 20 подборов и 6 передач. Наиболее значимый вклад в победу «Бостона» внёс форвард Джейсон Тейтум – 46 очков, 9 подборов и 4 передачи.

Таким образом, командам предстоит провести седьмой матч серии, в котором и определится соперник «Майами Хит» по финалу Восточной конференции НБА. Эту встречу будет принимать «Бостон Селтикс» на домашней арене «Ти-Ди Гарден» в воскресенье, 15 мая. Начало – 19:00 мск.