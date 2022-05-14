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«Бостон» обыграл на выезде «Милуоки» и сравнял счёт в серии. Команды проведут 7-й матч

«Бостон» обыграл на выезде «Милуоки» и сравнял счёт в серии. Команды проведут 7-й матч
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся шестой матч серии полуфинала плей-офф Восточной конференции НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 108:95, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии – 3-3.

Самым результативным игроком матча стал греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 44 очков, 20 подборов и 6 передач. Наиболее значимый вклад в победу «Бостона» внёс форвард Джейсон Тейтум – 46 очков, 9 подборов и 4 передачи.

Таким образом, командам предстоит провести седьмой матч серии, в котором и определится соперник «Майами Хит» по финалу Восточной конференции НБА. Эту встречу будет принимать «Бостон Селтикс» на домашней арене «Ти-Ди Гарден» в воскресенье, 15 мая. Начало – 19:00 мск.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 6-й матч
14 мая 2022, суббота. 02:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
95 : 108
Бостон Селтикс
Бостон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 44, Холидэй - 17, Коннотон - 14, Лопес - 6, Мэттьюз - 4, Портис - 4, Аллен - 3, Картер - 2, Адетокунбо - 1, Вильдоса, Ибака, Миддлтон, Нвора, Такер, Хилл
Бостон Селтикс: Тейтум - 46, Браун - 22, Смарт - 21, Уайт - 9, Тайс - 4, Стаускас - 2, Уильямс - 2, Хорфорд - 2, Корнет, Морган, Несмит, Притчард, Уильямс, Фиттс, Хозер
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