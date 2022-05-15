Леброн Джеймс поздравил «Ливерпуль» с победой в Кубке Англии

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, являющийся совладельцем английского «Ливерпуля», поздравил мерсисайдцев с победой в Кубке Англии.



«Есть! Мы победители Кубка Англии!» — написал Леброн Джеймс в своих социальных сетях.



Напомним, в финале Кубка Англии встречались «Челси» и «Ливерпуль». Основное и дополнительное время матча закончилось нулевой ничьей, а в серии пенальти точнее оказались игроки «Ливерпуля» (6:5).



Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.



Леброн – миноритарный акционер «Ливерпуля». В 2011 году он приобрел 2% акций клуба.