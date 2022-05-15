«Милуоки» отменил показ ближайшей игры на большом экране из-за инцидента со стрельбой

«Милуоки Бакс» отменили показ седьмого матча плей-офф НБА с «Бостон Селтикс» на большом экране из-за инцидента со стрельбой возле стадиона.



«Мы благодарны правоохранительным органам за их усилия стабилизировать ситуацию. Хотя инцидент произошёл за пределами территории арены, он не остался незамеченным среди болельщиков, которые покидали стадион. Безопасность, здоровье и благополучие фанатов всегда являются нашими приоритетами. Чтобы позволить правоохранительным органам выделить необходимые ресурсы для расследования событий прошлой ночи, мы решили отменить запланированный показ матча», — выступил клуб с заявлением.



Накануне игроки «Бостона» обыграли «Бакс» со счётом 108:95, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии – 3-3.

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