Джоэл Эмбиид: «Филадельфии» не хватает жёстких игроков
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид высказал мнение, что его команде не хватило жёстких игроков в серии плей-офф НБА с «Майами Хит».
«Посмотрите, к примеру, на Пи Джея Такера. Он отличный игрок, и дело не в том, как он реализует броски, а в том, как он отрабатывает в защите и на подборе. С какой энергией он действует в обороне! Он действительно верит, что может добиться поставленной цели и никто не сможет его остановить. Это жёсткий и физически развитый игрок. И я бы соврал, если бы сказал, что у нас есть игроки такого типа. Ничего не имею против наших ребят, но это правда», — приводит слова Эмбиида NBC Sports.
Напомним, в полуфинальной серии Восточной конференции НБА «Филадельфия» уступила «Майами Хит» (2-4 в серии).
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