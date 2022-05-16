Девин Букер — о вылете «Финикса»: это была старая добрая порка задниц

Защитник «Финикс Санз» Девин Букер прокомментировал вылет своей команды из плей-офф НБА. В седьмом матче серии второго раунда плей-офф «Финикс Санз» уступил «Даллас Маверикс» со счётом 90:123. Серия завершилась со счётом 4-3 в пользу «Далласа».



«Нам надрали задницы. Это была старая добрая порка задниц. Что было самым обидным в поражении? То, что мы проиграли. Это главное. Ну и, конечно, то, как это произошло.



Нам нужно держаться и вести себя по-мужски. Мы должны принять поражение и двигаться дальше», — цитирует Букера Bleacher Report.



Самым результативным игроком «Маверикс» стал словенский форвард Лука Дончич, набравший 35 очков и сделавший 10 подборов и четыре передачи. Наиболее значимый вклад в игру «Санз» внёс американский защитник Кэмерон Джонсон – 12 очков, пять подборов и две передачи. «Даллас» теперь сыграет в финале Западной конференции НБА.