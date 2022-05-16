Расписание матчей финальной серии Восточной конференции НБА

Обнародовано расписание матчей финала Восточной конференции НБА. В финале встретятся «Майами Хит» и «Бостон Селтикс».
Первый матч команды проведут 18 мая. Затем 20 мая состоится вторая встреча, после чего противостояние перейдёт в Бостон. Там состоятся ещё два матча (22 и 24 мая). На 26 мая запланирована встреча в Майами, а на 28-е — в Бостоне. Если понадобится, то седьмой матч серии состоится 30 мая.
НБА. Восточная конференция. Финал. Расписание
18 мая. «Майами Хит» — «Бостон Селтикс»
20 мая. «Майами Хит» — «Бостон Селтикс»
22 мая. «Бостон Селтикс» — «Майами Хит»
24 мая. «Бостон Селтикс» — «Майами Хит»
26 мая. «Майами Хит» — «Бостон Селтикс»
28 мая. «Бостон Селтикс» — «Майами Хит»
30 мая. «Майами Хит» — «Бостон Селтикс»
«Бостон Селтикс» в семиматчевой серии обыграл «Милуоки Бакс», победителя прошлого розыгрыша НБА. «Майами Хит» выиграл серию с «Филадельфией Сиксерс» (4-2).
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