Расписание матчей финальной серии Восточной конференции НБА

Обнародовано расписание матчей финала Восточной конференции НБА. В финале встретятся «Майами Хит» и «Бостон Селтикс».



Первый матч команды проведут 18 мая. Затем 20 мая состоится вторая встреча, после чего противостояние перейдёт в Бостон. Там состоятся ещё два матча (22 и 24 мая). На 26 мая запланирована встреча в Майами, а на 28-е — в Бостоне. Если понадобится, то седьмой матч серии состоится 30 мая.



НБА. Восточная конференция. Финал. Расписание

18 мая. «Майами Хит» — «Бостон Селтикс»

20 мая. «Майами Хит» — «Бостон Селтикс»

22 мая. «Бостон Селтикс» — «Майами Хит»

24 мая. «Бостон Селтикс» — «Майами Хит»

26 мая. «Майами Хит» — «Бостон Селтикс»

28 мая. «Бостон Селтикс» — «Майами Хит»

30 мая. «Майами Хит» — «Бостон Селтикс»



«Бостон Селтикс» в семиматчевой серии обыграл «Милуоки Бакс», победителя прошлого розыгрыша НБА. «Майами Хит» выиграл серию с «Филадельфией Сиксерс» (4-2).