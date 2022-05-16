«Это позор». Баркли раскритиковал «Финикс» за поражение «Далласу» с разгромным счётом

Легенда НБА, а ныне эксперт TNT, американец Чарльз Баркли дал комментарий по поводу разгромного поражения «Финикс Санз» в седьмом матче полуфинальной серии Западной конференции с «Даллас Маверикс« (90:123). Таким образом, «Даллас» одержал победу в серии и вышел в финал Западной конференции.

«Я в шоке. Никто не ожидал такого. Надо отдать должное Джейсону Кидду, он остановил Девина Букера. Они постоянно сдваивались на нём.



Это позор. От поражений, конечно, никто не застрахован. Но не так же», — сказал Баркли после матча.

Изначально «Даллас» считался аутсайдером противостояния. Например, все 20 экспертов ESPN отдавали предпочтение «Финиксу».



В финале конференции «Даллас» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз».