О'Нил: никогда больше не сравнивайте мой дуэт с Коби с парой Эмбиид-Харден
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Легендарный баскетболист Шакил О'Нил опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором призвал больше не сравнивать его дуэт с Коби Брайантом с игроками «Филадельфии Сиксерс» Джоэлом Эмбиидом и Джеймсом Харденом.
«Помните, как все говорили, что Харден и Эмбиид — это Коби и Шак? Никогда больше так не говорите. Только один супердуэт когда-либо был создан, да, я сказал это, ТОЛЬКО ОДИН. Скучаю по тебе, Коби», — написал О'Нил
О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.
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