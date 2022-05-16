О'Нил: никогда больше не сравнивайте мой дуэт с Коби с парой Эмбиид-Харден

Легендарный баскетболист Шакил О'Нил опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором призвал больше не сравнивать его дуэт с Коби Брайантом с игроками «Филадельфии Сиксерс» Джоэлом Эмбиидом и Джеймсом Харденом.

«Помните, как все говорили, что Харден и Эмбиид — это Коби и Шак? Никогда больше так не говорите. Только один супердуэт когда-либо был создан, да, я сказал это, ТОЛЬКО ОДИН. Скучаю по тебе, Коби», — написал О'Нил

О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.