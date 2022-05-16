РФБ хочет ввести потолок зарплат в Суперлиге и женской Премьер-лиге

Российская федерация баскетбола предложила клубам мужской Суперлиги и женской Премьер-лиги ввести потолок зарплат, сообщает телеграм-канал «Мутко против». Как сообщает источник, в Суперлиге предлагается установить минимальную зарплату (без премиальных выплат) в размере 50 000 рублей в месяц, а максимальную – 600 000 рублей. В женской Премьер-лиге месячная зарплата, согласно этой идее, должна варьироваться от 80 000 до 800 000 рублей.



Кроме того, клубы получат возможность оставить двух игроков за бортом потолка зарплат и выставить им неограниченную сумму в качестве ежемесячной оплаты труда. Общий лимит выплат для мужских клубов — 50 миллионов, для женских — 100 миллионов рублей.



В нынешнем сезоне чемпионом Суперлиги-1 стал екатеринбургский «Уралмаш». В женской Премьер-лиге победу одержало курское «Динамо».