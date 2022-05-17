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Док Риверс подвёл итоги сезона для «Филадельфии»

Док Риверс подвёл итоги сезона для «Филадельфии»
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Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс подвёл итоги выступления своей команды в нынешнем сезоне НБА.

«В этом году у нас было много отвлекающих факторов. У нас не было одного из лидеров большую часть сезона. Оглядываясь назад, я понимаю, что никто не мог и подумать, что в таких условиях мы сможем продемонстрировать столь хороший результат в регулярном чемпионате. Так что мне нравится думать, что мы проделали чертовски хорошую работу. Позже у нас появился Харден, но за столь короткий промежуток времени нельзя собрать всё воедино.

MVP сезона? Мы должны радоваться за Джоэла. Йокич – достойный MVP, но то же самое можно сказать и про Джоэла, и про Янниса.

Джоэл через многое прошёл в этом сезоне, ему приходилось брать на себя большую нагрузку на протяжении большей части этой дистанции. И он справился», — приводит слова Риверса Sports Illustrated.

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