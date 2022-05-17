Василий Карасёв оценил шансы «Зенита» и ЦСКА на победу в Единой лиге ВТБ
Поделиться
Знаменитый тренер Василий Карасёв дал комментарий по поводу финальной серии Единой лиги ВТБ, в которой сойдутся санкт-петербургский «Зенит» и столичный ЦСКА.
«Конечно, буду болеть за «Зенит». И думаю, что шансы у обеих команд равны и у «Зенита» есть хорошие шансы прервать чемпионскую серию ЦСКА. Все понимают, что армейцы есть армейцы, которые, потеряв даже нескольких ключевых игроков, показывают высокий уровень. Но «Зенит» в этом сезоне играет очень достойно, а у ЦСКА и по ходу были проблемы, и сейчас в составе есть потери. Так что это, наверное, первый сезон, когда очень сложно сказать, кто будет чемпионом. Но уверен, что 4-0 в серии не будет, это сто процентов», — приводит слова Карасёва «Московский комсомолец».
Комментарии
- 17 мая 2022
-
10:57
-
09:27
-
06:54
-
03:30
-
00:40
- 16 мая 2022
-
23:58
-
22:56
-
21:51
-
20:46
-
19:52
-
18:40
-
18:02
-
16:33
-
15:27
-
14:51
-
13:35
-
12:01
-
11:09
-
10:37
-
10:23
-
10:05
-
10:01
-
09:48
-
09:41
-
09:34
-
09:26
-
09:23
-
05:28
-
03:02
-
01:12
-
00:57
- 15 мая 2022
-
23:59
-
22:44
-
21:35
-
20:06
Партнерский контент