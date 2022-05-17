Василий Карасёв оценил шансы «Зенита» и ЦСКА на победу в Единой лиге ВТБ

Знаменитый тренер Василий Карасёв дал комментарий по поводу финальной серии Единой лиги ВТБ, в которой сойдутся санкт-петербургский «Зенит» и столичный ЦСКА.

«Конечно, буду болеть за «Зенит». И думаю, что шансы у обеих команд равны и у «Зенита» есть хорошие шансы прервать чемпионскую серию ЦСКА. Все понимают, что армейцы есть армейцы, которые, потеряв даже нескольких ключевых игроков, показывают высокий уровень. Но «Зенит» в этом сезоне играет очень достойно, а у ЦСКА и по ходу были проблемы, и сейчас в составе есть потери. Так что это, наверное, первый сезон, когда очень сложно сказать, кто будет чемпионом. Но уверен, что 4-0 в серии не будет, это сто процентов», — приводит слова Карасёва «Московский комсомолец».