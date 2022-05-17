Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс назвал своего любимого игрока НБА до 25 лет

Леброн Джеймс назвал своего любимого игрока НБА до 25 лет
Комментарии

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс назвал своего любимого игрока Национальной баскетбольной ассоциации до 25 лет.

«Лука. Он мой любимый игрок», — написал Леброн в своих социальных сетях.

23-летний Лука Дончич в нынешнем сезоне НБА принял участие в 65 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 28,4 очка, совершал 9,1 подбора и отдавал 8,7 передачи. В плей-офф его показатели составили 31,5 очка, 10,1 подбора и 6,6 передачи.

Дончич вместе с «Далласом» вышел в финал Западной конференции. В полуфинале «Даллас» в семиматчевой серии обыграл «Финикс Санз». Ранее защитник «Локомотива-Кубань» Эррик Макколлум высказался о скептическом отношении американских экспертов к Дончичу, когда он только пришёл в НБА.

Новость по теме
Макколлум напомнил о скептическом отношении Баркли к переходу Дончича в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022