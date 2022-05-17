Леброн Джеймс назвал своего любимого игрока НБА до 25 лет
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс назвал своего любимого игрока Национальной баскетбольной ассоциации до 25 лет.
«Лука. Он мой любимый игрок», — написал Леброн в своих социальных сетях.
23-летний Лука Дончич в нынешнем сезоне НБА принял участие в 65 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 28,4 очка, совершал 9,1 подбора и отдавал 8,7 передачи. В плей-офф его показатели составили 31,5 очка, 10,1 подбора и 6,6 передачи.
Дончич вместе с «Далласом» вышел в финал Западной конференции. В полуфинале «Даллас» в семиматчевой серии обыграл «Финикс Санз». Ранее защитник «Локомотива-Кубань» Эррик Макколлум высказался о скептическом отношении американских экспертов к Дончичу, когда он только пришёл в НБА.
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