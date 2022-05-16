Макколлум напомнил о скептическом отношении Баркли к переходу Дончича в НБА

Защитник «Локомотива-Кубань» Эррик Макколлум высказался о скептическом отношении американских экспертов к Луке Дончичу, когда он только пришёл в НБА.
«Помню, как Чарльз Баркли критиковал европейский баскетбол и Евролигу за то, что «мы позволили 18-летнему парню стать MVP лиги и доминировать. Посмотрите, что теперь этот парень делает в НБА с тех пор, как его выбрали на драфте! Он еще больше доминирует, и похоже, что в НБА ему еще проще!», — написал Эррик Макколлум в своём «твиттере».
Дончич вместе с «Далласом» вышел в финал Западной конференции. В полуфинале «Даллас» в семиматчевой серии обыграл «Финикс Санз». В седьмом матче серии второго раунда плей-офф «Финикс Санз» уступил «Даллас Маверикс» со счётом 90:123. Серия завершилась со счётом 4-3 в пользу «Далласа». Теперь в финале Западной конференции «Даллас» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз».
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