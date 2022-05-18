«Майами» одолел «Бостон» в первом матче серии плей-офф НБА

Завершился первый матч серии плей-офф НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 118:107.



Самым результативным в составе победителей стал Джимми Батлер, который записал в свой актив 41 очко, 9 подборов и 5 передач.



Самым результативным в составе «Бостона» стал Джейсон Тейтум, который набрал 29 очков, 8 подборов и 6 передач.



Таким образом, счёт в серии стал 1-0. «Майами» повёл в серии в финале Восточной конференции.



Напомним, в полуфинале конференции «Бостон» обыграл «Милуоки Бакс», а «Майами» одержал победу в противостоянии с «Филадельфией Сиксерс». Отметим, «Милуоки» является действующим чемпионом НБА.