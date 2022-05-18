«Майами» одолел «Бостон» в первом матче серии плей-офф НБА
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Завершился первый матч серии плей-офф НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 118:107.
Самым результативным в составе победителей стал Джимми Батлер, который записал в свой актив 41 очко, 9 подборов и 5 передач.
Самым результативным в составе «Бостона» стал Джейсон Тейтум, который набрал 29 очков, 8 подборов и 6 передач.
Таким образом, счёт в серии стал 1-0. «Майами» повёл в серии в финале Восточной конференции.
Напомним, в полуфинале конференции «Бостон» обыграл «Милуоки Бакс», а «Майами» одержал победу в противостоянии с «Филадельфией Сиксерс». Отметим, «Милуоки» является действующим чемпионом НБА.
НБА - плей-офф. Финал - Восток. 1-й матч
18 мая 2022, среда. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
118 : 107
Бостон Селтикс
Бостон
Майами Хит: Батлер - 41, Хироу - 18, Винсент - 17, Страс - 11, Адебайо - 10, Дедмон - 6, Мартин - 5, Оладипо - 5, Такер - 5, Лоури, Моррис, Робинсон, Хайсмит, Хаслем, Юртсевен
Бостон Селтикс: Тейтум - 29, Браун - 24, Притчард - 18, Уильямс - 18, Тайс - 8, Уильямс - 7, Уайт - 3, Корнет, Морган, Несмит, Смарт, Стаускас, Фиттс, Хозер, Хорфорд
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