Источник: Михаил Кулагин покинет «Нижний Новгород»

Защитник сборной России Михаил Кулагин покинет «Нижний Новгород», сообщает Telegram-канал «Перехват».

В 20 играх нынешнего сезона Кулагин в среднем набирал 9,6 очка, 1,9 подбора и 0,9 передач за матч. «Нижний Новгород» в трёх матчах уступил ЦСКА в 1/4 финала Единой лиги ВТБ.

Кулагин с 2015 по 2020 год выступал за ЦСКА. В составе армейцев он дважды становился чемпионом Евролиги и четырежды выигрывал Единую лигу ВТБ. Параллельно Михаил выступал за молодежную команду армейцев. Сезон-2020/21 Кулагин провел в «Енисее».

В 2018, 2021 и 2022 году Кулагин принимал участие в Матчах всех звёзд Единой лиги ВТБ. На протяжении многих лет Михаил привлекается в национальную сборную страны по разным возрастам.