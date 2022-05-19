В соцсетях появилась фотография Дончича с пивом в руке. В клубе заявили, что снимок старый

18 мая в социальных сетях была опубликована фотография, на которой лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич сидит на веранде ресторана с бокалом пива в руке в компании одноклубника Бобана Марьяновича, сообщает TMZ.



Официальный представитель клуба отреагировал на появление этой публикации, сообщив, что этот снимок был сделае не в день первого матча финала Западной конференции против «Голден Стэйт Уорриорз». Как заявил представитель клуба, Дончич всё утро готовился к матчу в зале.

Фото: NBA Memes

Напомним, первый матч финала Западной конференции завершился победой «Уорриорз» со счётом 112:87.



Самым результативным в составе победителей стал Стефен Карри, который оформил дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов. Также 21 очко набрал Джордан Пул. Лука Дончич в этом матче набрал 20 очков, став самым результативным игроком в составе «Далласа».



Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Голден Стэйт». Следующий матч между командами состоится 21 мая.