Владимир Ивлев перенёс операцию на колене

Центровой ЦСКА Владимир Ивлев перенёс операцию в связи с травмой передней крестообразной связки правого колена и начал реабилитацию, сообщает пресс-служба ЦСКА.
«Владимир Ивлев перенес операцию на травмированном колене и начал реабилитацию. Давайте пожелаем нашему центровому скорейшего возвращения в строй!», — гласит сообщение пресс-службы команды.
Ивлев получил травму на тренировке в начале мая и выбыл из строя до конца сезона.
В нынешнем розыгрыше Единой лиги ВТБ Владимир Ивлев принял участие в 11 встречах, набирая 2,1 очка и совершая 2,0 подбора за 9 минут игрового времени.
Напомним, московкий ЦСКА пробился в финал Единой лиги ВТБ, где сыграет с санкт-петербургским «Зенитом». Первый матч серии состоится 20 мая 2022 года в Москве. Начало встречи — в 20:00 мск.
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