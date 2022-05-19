УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче серии за третье место в Единой лиге ВТБ

Завершился первый матч серии за третье место Единой лиги ВТБ, в котором казанский УНИКС на своей площадке играл с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Счёт встречи — 90:75 в пользу хозяев паркета.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марио Хезонья, оформивший дабл-дабл из 36 очков и 12 подборов. В составе гостей паркета отличился Джонатан Мотли, записавший на свой счёт дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов.



Благодаря этой победе казанский клуб повёл в серии со счётом 1-0. Второй матч серии за третье место Единой лиги ВТБ пройдёт в Казани 21 мая. Начало матча — в 14:30 по московкому времени.



Напомним, в финале Единой лиги ВТБ сыграют московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит».