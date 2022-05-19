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УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче серии за третье место в Единой лиге ВТБ

УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче серии за третье место в Единой лиге ВТБ
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Завершился первый матч серии за третье место Единой лиги ВТБ, в котором казанский УНИКС на своей площадке играл с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Счёт встречи — 90:75 в пользу хозяев паркета.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марио Хезонья, оформивший дабл-дабл из 36 очков и 12 подборов. В составе гостей паркета отличился Джонатан Мотли, записавший на свой счёт дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов.

Благодаря этой победе казанский клуб повёл в серии со счётом 1-0. Второй матч серии за третье место Единой лиги ВТБ пройдёт в Казани 21 мая. Начало матча — в 14:30 по московкому времени.

Напомним, в финале Единой лиги ВТБ сыграют московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит».

Единая лига ВТБ. За 3-е место
19 мая 2022, четверг. 19:30 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
90 : 75
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
УНИКС: Браун, Воронцевич, Джонсон, Жбанов, Зайцев, Клименко, Комолов, Мосли, Списсу , Узинский, Хезонья, Шакич
Локомотив-Кубань: Бэрфорд, Ведищев, Долинин, Елатонцев, Емченко, Ильницкий, Макколум, Мартюк, Мотли, Паунич, Сычков, Щербенев
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