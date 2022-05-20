«Бостон» разгромил «Майами» и сравнял счёт в финальной серии плей-офф НБА на Востоке
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В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся второй матч финальной серии плей-офф Восточной конференции НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Бостон Селтикс». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 127:102, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии.
Самый значительный вклад в победу «Селтикс» внесли форвард Джейсон Тейтум (27 очков, 5 подборов и 5 передач) и защитник Маркус Смарт, оформивший дабл-дабл из 24 очков, 9 подборов и 12 передач. Лучшую результативность в составе «Хит» продемонстрировал форвард Джимми Батлер – 29 очков, 6 подборов и 3 передачи.
Таким образом, при ничейном счёте серия переезжает в Бостон. Следующий матч пройдёт в ночь на воскресенье, 22 мая. Начало – 3:30 мск.
НБА - плей-офф. Финал - Восток. 2-й матч
20 мая 2022, пятница. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
102 : 127
Бостон Селтикс
Бостон
Майами Хит: Батлер - 29, Винсент - 14, Оладипо - 14, Хироу - 11, Мартин - 7, Адебайо - 6, Робинсон - 6, Страс - 6, Такер - 5, Дедмон - 2, Юртсевен - 2, Лоури, Моррис, Хайсмит, Хаслем
Бостон Селтикс: Тейтум - 27, Браун - 24, Смарт - 24, Уильямс - 19, Притчард - 10, Хорфорд - 10, Уильямс - 5, Стаускас - 3, Корнет - 2, Тайс - 2, Морган - 1, Несмит, Уайт, Фиттс, Хозер
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