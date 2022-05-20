«Бостон» разгромил «Майами» и сравнял счёт в финальной серии плей-офф НБА на Востоке

В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся второй матч финальной серии плей-офф Восточной конференции НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Бостон Селтикс». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 127:102, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии.

Самый значительный вклад в победу «Селтикс» внесли форвард Джейсон Тейтум (27 очков, 5 подборов и 5 передач) и защитник Маркус Смарт, оформивший дабл-дабл из 24 очков, 9 подборов и 12 передач. Лучшую результативность в составе «Хит» продемонстрировал форвард Джимми Батлер – 29 очков, 6 подборов и 3 передачи.

Таким образом, при ничейном счёте серия переезжает в Бостон. Следующий матч пройдёт в ночь на воскресенье, 22 мая. Начало – 3:30 мск.