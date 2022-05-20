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Джимми Батлер: «Селтикс» пытались нас опозорить, и у них это получилось

Джимми Батлер: «Селтикс» пытались нас опозорить, и у них это получилось
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Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер высказался о втором домашнем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции НБА с клубом «Бостон Селтикс». Встреча завершилась разгромной победой «Бостона» со счётом 127:102 (1-1 в серии).

«Они пытались нас опозорить, и можно сказать, что у них это получилось. Нам нужно исправить ситуацию, чтобы быть лучше», — приводит слова Батлера журналист Ник Фриделл в своих социальных сетях.

Батлер в матче с «Бостоном» набрал 29 очков, совершил шесть подборов и отдал три результативные передачи. Самый значительный вклад в победу «Селтикс» внёс форвард Джейсон Тейтум (27 очков).

Следующий матч команды проведут в ночь на воскресенье, 22 мая. Начало встречи запланировано на 3:30 по московскому времени.

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