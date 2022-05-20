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Эксперт — о поражении «Хит» во 2-м матче серии плей-офф НБА: как же ужасно они выглядели

Эксперт — о поражении «Хит» во 2-м матче серии плей-офф НБА: как же ужасно они выглядели
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Известный эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс раскритиковал «Майами Хит» после поражения во втором домашнем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции НБА с «Бостон Селтикс». Встреча завершилась разгромной победой «Бостона» со счётом 127:102 (1-1 в серии).

«Как же ужасно выглядели «Хит». Такое ощущение, что они не предпринимали никаких усилий, не показывали никакого упорства. Демонстрировали какую-то половинчатую защиту, совершенно не боролись за свободные мячи. Просто стыдно. Президент клуба Пэт Райли сочтёт это позором.

А вот игроки «Селтикс» были как сумасшедшие и играли действительно классно», — написал Бэйлесс в своих социальных сетях.

Ранее мыслями о поражении поделился лидер «Майами» Джимми Батлер.

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