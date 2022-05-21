Паскуаль прокомментировал поражение в первом матче финала Единой лиги ВТБ с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение своих подопечных в первом матче финала Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА.
«Не знаю, что сказать. Это был всего один матч. Мы плохо на него настроились, сразу стали уступать, и догнать ЦСКА было невозможно. Такое случается. Мы сегодня играли очень плохо, просто катастрофически. Постараемся в воскресенье сыграть иначе», — приводит слова Хавьера Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Напомним, ЦСКА выиграл со счётом 83:59. Благодаря этой победе московский клуб повёл в серии со счётом 1-0. Второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ пройдёт в Москве 22 мая. Начало матча — в 14:00 по московскому времени.
Напомним, в матче за третье место Единой лиги ВТБ играют казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань».
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