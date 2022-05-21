«4 решения в пользу ЦСКА». Гомельский — о судействе в первом матче финала Единой лиги ВТБ

Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом» (83:59).



«Зенит» не первую четверть провалил, а всю игру в защите. В первой четверти пять потерь за четыре минуты — многовато. Я ожидал большего от Мики в атаке, от Бэрона в атаке, от Кулагина в организации игры. Лойд провёл одну из худших своих игр. Но если по Мкки и Бэрону следует хвалить игроков ЦСКА, которые их опекали, то Лойд и Кулагин наошибались сами, без чьей-либо помощи.



О судействе: пять спорных ситуаций, четыре решения в пользу ЦСКА, одно — в пользу Зенита. Для меня сомнительны фол Картера на Уэйре и фол Шведа на Зубкове, но дали оба. А степень жёсткости, с моей точки зрения, была в допустимых пределах. Обычно в таких случаях говорят, что хозяева площадки получают 3-4 свистка в свою пользу. ЦСКА их получил. Но на результат судьи не повлияли. Зенит плохо играл в защите. То ли не ожидал такой агрессивности в атаке от Уэйра, то ли тренер Паскуаль ошибся в распределении игроков в защите», — написал Гомельский на своём официальном сайте.