«Локомотив-Кубань» на выезде победил УНИКС во 2-м матче серии за 3-е место Единой лиги ВТБ

Завершился второй матч серии за третье место Единой лиги ВТБ, в ходе которого встречались казанский УНИКС и «Локомотив-Кубань» из Краснодара. Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 94:81 (19:26, 24:22, 23:17, 28:16) в пользу подопечных Бранко Максимовича.
Хозяева площадки сумели добыть комфортное преимущество в семь очков по итогам первой четверти. Следующие две десятиминутки, однако, уже были за игроками «Локомотива-Кубань». Исход встречи решался в заключительном игровом отрезке, удачливее в котором оказались гости.
Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал форвард Марио Хезонья, набравший 21 очко. Лучшую результативность у победителей продемонстрировал Эррик Макколлум, на счету которого 32 очка.
Благодаря этой победе краснодарцы сумели сравнять счёт в серии: 1-1. Следующий матч команды проведут 24 мая. Встреча состоится в Краснодаре и начнётся в 19:30 по московскому времени.
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