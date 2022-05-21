«Барселона» обыграла «Олимпиакос» в матче за третье место Евролиги

Завершился матч за третье место Евролиги, в котором встречались испанская «Барселона» и греческий «Олимпиакос». Встреча прошла в Белграде (Сербия) на стадионе «Штарк-Арена — Комбанк-Арена» и закончилась победой каталонского клуба со счётом 84:74.



Самым результативным игроком в составе победителей стал Никола Миротич, набравший 19 очков. В составе греческого клуба отличился болгарский форвард Александар Везенков, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов.



Напомним, в финале Евролиги встретятся мадридский «Реал» и турецкий «Анадолу Эфес». Финал Евролиги состоится сегодня, 21 мая, в Белграде.



Напомним, российские клубы в решающей стадии Евролиги не участвуют — ЦСКА, УНИКС и «Зенит» были исключены из турнира из-за событий на Украине.