«Барселона» обыграла «Олимпиакос» в матче за третье место Евролиги
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Завершился матч за третье место Евролиги, в котором встречались испанская «Барселона» и греческий «Олимпиакос». Встреча прошла в Белграде (Сербия) на стадионе «Штарк-Арена — Комбанк-Арена» и закончилась победой каталонского клуба со счётом 84:74.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Никола Миротич, набравший 19 очков. В составе греческого клуба отличился болгарский форвард Александар Везенков, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов.
Напомним, в финале Евролиги встретятся мадридский «Реал» и турецкий «Анадолу Эфес». Финал Евролиги состоится сегодня, 21 мая, в Белграде.
Напомним, российские клубы в решающей стадии Евролиги не участвуют — ЦСКА, УНИКС и «Зенит» были исключены из турнира из-за событий на Украине.
Евролига. За 3-е место
21 мая 2022, суббота. 17:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
84 : 74
Олимпиакос
Пирей, Греция
Барселона: Абринес, Бонилья, Вильяр, Дэвис, Йокубайтис, Кайседо, Калатес, Курич, Лапровиттола, Мартинес, Миротич, Ннаджи, Ориола, Хиггинс, Хэйс, Шанлы, Шмитс, Экзам
Олимпиакос: Везенков, Дорси, Жан-Шарль, Ларенцакис, Лунцис, Маккиссик, Мартин, Муоса, Ойкономопулос, Папаниколау, Принтезис, Слукас, Уолкап, Фалль, Эйси
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