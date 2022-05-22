В «Лейкерс» склоняются к обмену Уэстбрука

«Лос-Анджелес Лейкерс» намеревается обменять разыгрывающего Расселла Уэстбрука в нынешнее межсезонье, сообщает инсайдер Марк Стейн. Как сообщает источник, «Лейкерс» не хотят расставаться с пиком первого раунда, который, вероятно, придётся включить в эту сделку, однако клуб понимает, что оставлять Уэстбрука на следующий сезон в команде является нежелательной мерой.



В нынешнем сезоне Уэстбрук неоднократно подвергался критике со стороны спортивной общественности. Многие эксперты считают, что именно разыгрывающий во многом виноват в провальном выступлении «озёрников» в этом году.



Уэстбрук в нынешнем сезоне принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, набирая в среднем 18,5 очка, совершая 7,4 подбора и отдавая 7,1 результативной передачи. «Лос-Анджелес», напомним, лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз» (110:121). Вскоре команда объявила о расставании с главным тренером Фрэнком Вогелем.