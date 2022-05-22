«Выйдем с двойной, а может, тройной отдачей». Карасёв — о втором матче «Зенита» с ЦСКА

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв высказался о предстоящем втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА.
«Первый матч серии показал те моменты, над которыми надо работать перед второй встречей финальной серии. Мы допустили много невынужденных потерь в первой четверти, что нельзя делать в таких матчах. Мы выйдем (на второй матч серии) с двойной, а может быть, тройной отдачей, чтобы забрать победу и при равном счёте продолжить серию в Санкт-Петербурге», — приводит слова Карасёва пресс-служба «Зенита».
Напомним, первая встреча между командами завершилась со счётом 83:59 в пользу армейцев. Второй матч финальной серии состоится сегодня, 22 мая. Начало — в 14:00 мск. Ранее мыслями о судействе в первой встрече «Зенита» и ЦСКА поделился известный спортивный комментатор Владимир Гомельский.
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