Джейлен Браун установил рекорд НБА

Защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который сумел набрать 40 очков в матче плей-офф, реализовав при этом 100 процентов двухочковых бросков. Об этом информирует ESPN US. Браун набрал 40 очков в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции НБА с «Майами Хит» (103:109).



Напомним, после трёх матчей между «Майами» и «Бостоном» счёт в серии 2-1 в пользу «Хит». Следующую встречу команды проведут в ночь на вторник, 24 мая. Начало запланировано на 3:30 по московскому времени.



В финале Западной конференции НБА встречаются «Даллас Маверикс» и «Голден Стэйт Уорриорз». После двух матчей счёт в серии 2-0 в пользу «Уорриорз».