Джейлен Браун установил рекорд НБА
Поделиться
Защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который сумел набрать 40 очков в матче плей-офф, реализовав при этом 100 процентов двухочковых бросков. Об этом информирует ESPN US. Браун набрал 40 очков в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции НБА с «Майами Хит» (103:109).
Напомним, после трёх матчей между «Майами» и «Бостоном» счёт в серии 2-1 в пользу «Хит». Следующую встречу команды проведут в ночь на вторник, 24 мая. Начало запланировано на 3:30 по московскому времени.
В финале Западной конференции НБА встречаются «Даллас Маверикс» и «Голден Стэйт Уорриорз». После двух матчей счёт в серии 2-0 в пользу «Уорриорз».
Новость по теме«Майами» повёл в серии с «Бостоном», у Адебайо – дабл-дабл
Комментарии
- 22 мая 2022
-
12:48
-
12:17
-
11:29
-
10:46
-
09:45
-
09:22
-
06:44
-
00:55
- 21 мая 2022
-
23:09
-
22:44
-
21:51
-
20:47
-
19:44
-
18:56
-
17:50
-
16:25
-
15:17
-
13:53
-
13:29
-
12:27
-
11:32
-
10:34
-
09:33
-
09:00
-
06:40
-
00:58
- 20 мая 2022
-
23:51
-
21:51
-
21:28
-
20:46
-
19:58
-
19:43
-
18:49
-
17:55
-
16:10
Партнерский контент