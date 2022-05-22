Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джейлен Браун установил рекорд НБА

Джейлен Браун установил рекорд НБА
Комментарии

Защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который сумел набрать 40 очков в матче плей-офф, реализовав при этом 100 процентов двухочковых бросков. Об этом информирует ESPN US. Браун набрал 40 очков в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции НБА с «Майами Хит» (103:109).

Напомним, после трёх матчей между «Майами» и «Бостоном» счёт в серии 2-1 в пользу «Хит». Следующую встречу команды проведут в ночь на вторник, 24 мая. Начало запланировано на 3:30 по московскому времени.

В финале Западной конференции НБА встречаются «Даллас Маверикс» и «Голден Стэйт Уорриорз». После двух матчей счёт в серии 2-0 в пользу «Уорриорз».

Новость по теме
«Майами» повёл в серии с «Бостоном», у Адебайо – дабл-дабл
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022