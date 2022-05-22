Бэйлесс — о победе «Майами» над «Бостоном»: «Хит» ни за что не должны были выигрывать
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Известный эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс поделился мыслями о третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции НБА между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит». Встреча завершилась победой гостей со счётом 109:103.
«Никакого Джимми Батлера во второй половине матча. Никакого Тайлера Хироу. «Хит» ни за что не должны были выигрывать этот матч», — написал Бэйлесс в своих социальных сетях.
Напомним, после трёх матчей счёт в серии 2-1 в пользу «Майами». Следующую встречу команды проведут в ночь на вторник, 24 мая. Начало противостояния запланировано на 3:30 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что защитник «Бостона» Джейлен Браун в третьем матче с «Майами» установил рекорд НБА.
Новость по темеДжейлен Браун установил рекорд НБА
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