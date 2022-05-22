«Мы не слепы и не наивны». Итудис отреагировал на победу ЦСКА во 2-м матче с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своей команды во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (82:73, 2-0 в серии).

«Поздравляю с победой игроков, команду. Как я говорил, мы взяли вторую четверть в долгой серии. Мы контролировали ход матча, сильно начали, не дали сопернику лёгкой жизни в третьей четверти, в которой довели разницу до 20 очков.



Повторю снова, мы не слепы и не наивны, мы знаем, что у «Зенита» хватает качеств для борьбы в следующих матчах. У них отличные снайперы – Лойд, Бэрон, Картер, Карасёв, Кулагин. Сегодня мы справились за счёт того, что хорошо оборонялись, сопротивлялись броскам, выиграли отскок. В следующем матче нам надо снова задавать тон и сыграть ещё лучше, потому что соперник поднимет качество игры. Надо сражаться на каждой позиции, быть агрессивным. Приятно, что сегодня болельщики, как мне и хотелось, пришли в ещё большем количестве и здорово помогли нам, спасибо за это», — приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.