Паскуаль рассказал, что нужно исправить «Зениту» в следующих матчах с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА (73:82).

«Поздравляю ЦСКА с победой. В целом мы сегодня сыграли лучше, чем в первом матче. Мы не были эффективны на позициях первого и второго номеров, наши защитники суммарно реализовали семь из 40 бросков, если не ошибаюсь. При том, что они много атаковали с хороших позиций, особенно в первой половине. В третьей четверти счёт был 42:40, и у нас был шанс переломить ход матча, но мы увлеклись спорами с судьями, позволили ЦСКА пробить штрафные и попасть свои мячи. При этом сражались до последних секунд. В этих двух матчах разница по штрафным существенно в пользу ЦСКА, и это то, что нам нужно исправить в следующих матчах. Понятно, что наша команда уступает соперникам в габаритах, и мы должны найти способы справляться с этим», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.