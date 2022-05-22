Милутинов: Швед сильно облегчает мне жизнь на паркете

Центровой Никола Милутинов прокомментировал победу команды во втором матче финальной серии с «Зенитом» (83:72).

«Сегодня мы провели ещё один хороший матч. Играли собранно, серьёзно, друг за друга, жертвовали собой. Мы показали сильный дух и то, насколько мы хороши, когда играем как одна команда. Конечно, теперь нам предстоит выезд в Санкт-Петербург, а «Зенит» гораздо лучше выглядит дома, так что он прибавит. А нам нужно сыграть ещё лучше, чем в двух первых матчах.



Теперь я основной распасовщик ЦСКА? Всё начинается с Алекса. Соперники фокусируются на защите против Шведа, опекают его вдвоём. Тогда у меня становится больше пространства для передачи. Так что всё начинается с Алекса — он всегда находит правильное решение и пасует в нужное время, сильно облегчая мне жизнь на паркете», — сказал Милутинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.