Пашутин: новички Единой лиги ВТБ будут выступать лучше, чем «Зелёна-Гура»
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Главный тренер «Уралмаша» Евгений Пашутин высказался по поводу возможного расширения Единой лиги ВТБ
«Я приветствую расширение Единой лиги ВТБ. Клубы к этому готовы, в первую очередь «Уралмаш», но «Самара» и МБА, думаю, тоже. Наши клубы выросли как в организационном плане, так и в баскетбольном. Уверен, команды смогут достойно выступать в Единой лиге ВТБ, лучше, чем «Зелёна-Гура», — приводит слова Пашутина ТАСС.
Напомним, в этом году сезон Единой лиги ВТБ начали 12 клубов, «Зелёна-Гура» и эстонский «Калев» позже вышли из состава участников из-за ситуации на Украине.
Ранее сразу несколько российских клубов отправили заявку на вступление в чемпионат. В их число вошли «Уралмаш», «Самара», МБА и «Руна».
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