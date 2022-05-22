«Чарльз попадёт в ад». Шакил О’Нил пошутил над Баркли

Легендарный баскетболист Шакил О'Нил в эфире шоу комика Стивена Кольбера пошутил над своим товарищем Чарльзом Баркли.

«Как ты думаешь, что с нами происходит после смерти?» – спросил Кольбер.



«Никто не знает. Рай? Баркли попадёт в ад. А я собираюсь попасть в рай», – ответил Шак.

О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

Ранее Баркли высказался по поводу болельщиков, которые выкрикивают оскорбления игрокам во время матчей.