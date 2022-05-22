Мицич может перейти в одну из команд НБА

Несколько команд НБА проявляют интерес к лидеру «Анадолу Эфес» Василие Мицичу, сообщает инсайдер Марк Стейн в своих социальных сетях.

Напомним, вчера Мицич был признан самым ценным игроком «Финала четырёх» Евролиги сезона-2021/2022.

Мицич помог «Анадолу Эфес» победить в полуфинальном матче с «Олимпиакосом», набрав 15 очков и отдав девять результативных передач. Кроме того, именно на счету Василие победный трёхочковый на последних секундах матча.



В финальном матче с мадридским «Реалом» Мицич набрал 23 очка, став самым результативным игроком встречи.

Василие был выбран «Филадельфией Сиксерс» под 52-м номером драфта в 2014 году. Сейчас права на серба принадлежат «Оклахома-Сити Тандер».