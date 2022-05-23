Гомельский: у ЦСКА проблемы в защите возникают только против Карасёва

Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский высказался по поводу победы ЦСКА во втором матче финальной серии с «Зенитом» (82:73).

«Второй матч подряд тройка Мики-Пойтресс-Бэрон не может набрать 30 очков на троих. Без их результативности сложно предполагать победу «Зенита». Отмечу, что ЦСКА отлично защищается против этих игроков. Сегодня проблемы в защите возникли только против Карасёва», — написал Гомельский на своём сайте.

Самым результативным игроком в составе ЦСКА оказался форвард Уилл Клайберн, набравший 19 очков. В составе гостей лучшую результативность показал как раз Сергей Карасёв — в его активе 20 очков.

После этого матча счёт в серии стал 2-0 в пользу армейцев. Третья встреча состоится в Санкт-Петербурге. Она пройдёт 25 мая и начнётся в 19:30 мск.