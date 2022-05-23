Елена Беглова возобновит карьеру в УГМК после годичного перерыва
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Трёхкратная чемпионка Евролиги Елена Беглова возобновит карьеру в УГМК, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».
Напомним, в августе прошлого года 34-летняя экс-разыгрывающая сборной России объявила об уходе из профессионального спорта.
В УГМК Беглова провела четыре сезона. Ранее 34-летняя разыгрывающая выступала в столичном «БК Москва», ивановской «Энергии» и оренбургской «Надежде». Елена трижды становилась чемпионом Евролиги, два раза выигрывала Суперкубок Европы и четыре раза — чемпионат России. В 2015 году была признана лучшей разыгрывающей России.
УГМК в финальной серии плей-офф-2022 чемпионата России уступил курскому «Динамо».
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