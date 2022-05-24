Брэндон Дэвис не стал подписывать новый контракт с «Барселоной»

Центровой «Барселоны» Брэндон Дэвис отказался подписывать новое соглашение с каталонским клубом, сообщает Basketnews.

Дэвис не готов идти на понижение зарплаты, однако главный тренер команды Шарунас Ясикявичюс очень хочет, чтобы центровой продолжил своё выступление за «Барселону». Также ходили слухи о том, что в подписании баскетболиста заинтересован итальянский «Милан».

В этом сезоне Евролиги 30-летний центровой из Уганды набирал 9,9 очка, 3,7 подбора и 1,6 передачи в среднем за матч.

В Европе он также выступал за «Шалон», «Варезе», «Монако» и «Жальгирис». Кроме того, у него небольшой опыт в НБА. В составе «Филадельфии Сиксерс» баскетболист провёл 71 встречу.