Гарнетт: «Лейкерс» и правда хотят стать лучше с таким списком кандидатов на пост тренера?

Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт высказался по поводу кандидатов на пост главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Они это серьёзно? «Лейкерс» и правда хотят стать лучше с таким списком кандидатов на пост тренера?
Они серьёзно? Да не, этого не может быть! Но они это серьёзно», — написал Гарнетт в социальных сетях.
Ранее появилась информация, что выбирают между Кенни Аткинсоном, Дарвином Хэмом и Терри Стоттсом.
Напомним, «Лос-Анджелес» в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз» (110:121). Вскоре «Лейкерс» официально объявили о расставании с главным тренером команды, Фрэнком Вогелем. Именно Вогель привёл клуб к чемпионству в сезоне-2019/2020, когда в финале «Лос-Анджелес» победил «Майами Хит» со счётом 4-2.
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