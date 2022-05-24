Гарнетт: «Лейкерс» и правда хотят стать лучше с таким списком кандидатов на пост тренера?

Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт высказался по поводу кандидатов на пост главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Они это серьёзно? «Лейкерс» и правда хотят стать лучше с таким списком кандидатов на пост тренера?



Они серьёзно? Да не, этого не может быть! Но они это серьёзно», — написал Гарнетт в социальных сетях.

Ранее появилась информация, что выбирают между Кенни Аткинсоном, Дарвином Хэмом и Терри Стоттсом.

Напомним, «Лос-Анджелес» в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз» (110:121). Вскоре «Лейкерс» официально объявили о расставании с главным тренером команды, Фрэнком Вогелем. Именно Вогель привёл клуб к чемпионству в сезоне-2019/2020, когда в финале «Лос-Анджелес» победил «Майами Хит» со счётом 4-2.