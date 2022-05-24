Джей Уильямс назвал игроков, которых не хватает «Далласу» для победы в НБА

Бывший игрок НБА Джей Уильямс считает, что «Даллас Маверикс» должны выбрать свободного агента 2022 года из пары Деандре Эйтон/Зак Лавин, чтобы бороться за победу в чемпионате.

«Выиграть чемпионат НБА? — Нет. Думаю, что этой команде нужно сделать несколько ходов в плане изменения состава. Думаю, что временами они не слишком ориентированы на защиту. Потенциально им нужен Деандре Эйтон, или Зак Лавин, или ещё один хороший защитник, но который может вести динамичную игру. Я думаю, им нужно добавить на свой стол другие фигуры и ещё одну суперзвезду», — приводит слова Уильямса Fadeaway World.

Напомним, «Даллас» вышел в финал Западной конференции, однако после трёх матчей серии с «Голден Стэйт Уорриорз» он уступает со счётом 0-3.