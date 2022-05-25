Эксперт ESPN раскритиковал первую пятёрку «Майами» за плохую результативность

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит раскритиковал выступление ключевых игроков «Майами Хит» в четвёртом матче финала Восточной конференции против «Бостон Селтикс» (82:102).



«Майами» закончил на первом месте на Востоке. Их культура, тренер, президент по баскетбольным операциям Пэт Райли – это первоклассная организация от начала и до конца. Но прошлой ночью их основа выдала одно из самых отвратительных выступлений, которые я когда-либо видел. Леди и джентльмены, стартовая пятёрка «Хит» набрала 18 очков. Только вдумайтесь в это. Просто жалкая игра», – написал Смит в своём «твиттер-аккаунте».



Из стартовой пятёрки «Майами» самым результативным стал центровой Бэм Адебайо (9). Макс Струс и Пи Джей Такер провели матч безрезультативно.