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Эксперт ESPN раскритиковал первую пятёрку «Майами» за плохую результативность

Эксперт ESPN раскритиковал первую пятёрку «Майами» за плохую результативность
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Эксперт ESPN Стивен Эй Смит раскритиковал выступление ключевых игроков «Майами Хит» в четвёртом матче финала Восточной конференции против «Бостон Селтикс» (82:102).

«Майами» закончил на первом месте на Востоке. Их культура, тренер, президент по баскетбольным операциям Пэт Райли – это первоклассная организация от начала и до конца. Но прошлой ночью их основа выдала одно из самых отвратительных выступлений, которые я когда-либо видел. Леди и джентльмены, стартовая пятёрка «Хит» набрала 18 очков. Только вдумайтесь в это. Просто жалкая игра», – написал Смит в своём «твиттер-аккаунте».

Из стартовой пятёрки «Майами» самым результативным стал центровой Бэм Адебайо (9). Макс Струс и Пи Джей Такер провели матч безрезультативно.

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