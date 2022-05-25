Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА назвала символические сборные сезона

НБА назвала символические сборные сезона
Комментарии

Национальная баскетбольная ассоциация назвала символические сборные сезона-2021/22. Больше всего игроков было выбрано из команды «Финикс Санз» — 2.

В первую пятёрку вошли: Яннис Адетокумбо («Милуоки Бакс»), Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Девин Букер («Финикс») и Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).

Вторая пятерка: Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Джа Морэнт («Мемфис Гриззлиз»), Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») и Демар Дерозан («Чикаго Буллс»).

Третья пятерка: Карл-Энтони Таунс («Миннесота Тимбервулвз»), Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Крис Пол («Финикс»), Трэй Янг («Атланта Хоукс») и Паскаль Сиакам («Торонто Рэпторз»).

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022