НБА назвала символические сборные сезона

Национальная баскетбольная ассоциация назвала символические сборные сезона-2021/22. Больше всего игроков было выбрано из команды «Финикс Санз» — 2.



В первую пятёрку вошли: Яннис Адетокумбо («Милуоки Бакс»), Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Девин Букер («Финикс») и Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).

Вторая пятерка: Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Джа Морэнт («Мемфис Гриззлиз»), Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») и Демар Дерозан («Чикаго Буллс»).

Третья пятерка: Карл-Энтони Таунс («Миннесота Тимбервулвз»), Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Крис Пол («Финикс»), Трэй Янг («Атланта Хоукс») и Паскаль Сиакам («Торонто Рэпторз»).