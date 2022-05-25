Итудис поделился ожиданиями перед третьим матчем финала Единой лиги ВТБ с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался по поводу предстоящей игры с «Зенитом».
«Готовимся очень серьёзно. Позади две четверти пути, но теперь финал переезжает в Санкт-Петербург. Моё мнение с начала серии не изменилось: «Зенит» – очень сильная команда с хорошим тренером. Для победы нам понадобится прилагать усилия с самого начала матча и до конца.
Соперник перед своими болельщиками постарается сыграть агрессивно, на грани фола. Нам нужно правильно ответить на этот стиль, грамотно обходить прессинг и быть готовыми реализовать наш план», — сказал Итудис на YouTube-канале ПБК ЦСКА.
Напомним, ЦСКА в финальной серии Единой лиги ВТБ сражается за титул с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. После двух матчей серии, которые прошли в Москве, счёт 2-0 в пользу армейцев. Третья встреча состоится в Санкт-Петербурге. Она пройдёт сегодня, 25 мая, и начнётся в 19:30 по московскому времени.
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