Итудис поделился ожиданиями перед третьим матчем финала Единой лиги ВТБ с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался по поводу предстоящей игры с «Зенитом».

«Готовимся очень серьёзно. Позади две четверти пути, но теперь финал переезжает в Санкт-Петербург. Моё мнение с начала серии не изменилось: «Зенит» – очень сильная команда с хорошим тренером. Для победы нам понадобится прилагать усилия с самого начала матча и до конца.



Соперник перед своими болельщиками постарается сыграть агрессивно, на грани фола. Нам нужно правильно ответить на этот стиль, грамотно обходить прессинг и быть готовыми реализовать наш план», — сказал Итудис на YouTube-канале ПБК ЦСКА.

Напомним, ЦСКА в финальной серии Единой лиги ВТБ сражается за титул с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. После двух матчей серии, которые прошли в Москве, счёт 2-0 в пользу армейцев. Третья встреча состоится в Санкт-Петербурге. Она пройдёт сегодня, 25 мая, и начнётся в 19:30 по московскому времени.