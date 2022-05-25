Брансон: каждый следующий матч с «Голден Стэйт» — как седьмая игра серии

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Джейлен Брансон после четвёртого матча финальной серии Западной конференции с «Голден Стэйт Уорриорз» (119:109) поделился мыслями о дальнейшем развитии серии.



«Фокусироваться на каждом отдельном матче — самое важное. Думать о каждой следующей игре, как о седьмом матче серии. Выигрывай или отправляйся домой. Нам просто нужно держаться вместе. Я имею в виду, наша защита поможет нам побеждать. Неважно, реализую ли я броски, мы должны играть в защите, несмотря ни на что. Хорошие возможности появятся, у нас было много открытых бросков в этой серии. Достаточно просто попасть их», — приводит слова Брансона Clutch Points.



Счёт в серии — 3-1 в пользу «Голден Стэйт». Ни одной команде в истории НБА не удавалось победить в серии, отыгравшись с 0-3. Только три из 146 команд, оказываясь в такой ситуации, смогли продлить серию до седьмого матча.