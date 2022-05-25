Итудис прокомментировал поражение ЦСКА в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение своих подопечных в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом».
«Поздравляю «Зенит» с победой, сегодня они были лучше нас. В зале была отличная атмосфера. Нам остается проанализировать свои ошибки и сыграть лучше. Если говорить о причинах поражения, не всё описывается статистикой. Тут и стратегия, и создание пространства, и защита. Мы хорошо атаковали издали, но соперники бросали ещё лучше. Они реализовали 60% бросков с игры, а мы только 40%», — приводит слова Итудиса официальный сайт московской команды.
Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга сократил отставание в серии. Счёт в серии — 2-1 в пользу ЦСКА. Четвёртый матч финальной серии Единой лиги ВТБ пройдёт в Санкт-Петербурге 27 мая. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.
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