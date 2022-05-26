«Мы не хотим затягивать серию». Перасович поделился ожиданиями от 4-го матча с «Локо»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался по поводу предстоящей встречи с «Локомотивом-Кубанью» в серии за третье место в Единой лиге ВТБ.

Напомним, команды играют до трёх побед. На данный момент счёт 2-1 в пользу казанского клуба.

«Локомотив» – отличная команда, которая быстро переходит из обороны в атаку и набирает много очков в переходах. Нам важно остановить их нападение, минимизировать собственные ошибки и контролировать подбор.



Мы не хотим затягивать серию. Постараемся в четверг вновь порадовать болельщиков положительным результатом и завоевать бронзовые медали», — приводит слова Перасовича официальный сайт УНИКСа.

Следующий матч серии команды проведут 26 мая. Встреча состоится в Краснодаре и начнётся в 20:00 по московскому времени.