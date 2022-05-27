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Восстановление Бена Симмонса проходит успешно

Восстановление Бена Симмонса проходит успешно
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс продолжает процесс восстановления от травмы. Его выздоровление проходит успешно, сообщает известный инсайдер Брайан Льюис в своём «твиттере».

По информации источника, 5 мая игрок сделал операцию на спину. Он должен восстановиться к тренировочному лагерю.

Ранее The Athletic сообщил, что «Атланта Хоукс» продолжает проявлять интерес к Бену Симмонсу. По информации источника, клуб может попытаться приобрести Симмонса нынешним летом. Одной из причин возвращения интереса к кандидатуре Симмонса является снижение его рыночной стоимости.

В нынешнем сезоне Бен не принял участия ни в одном из матчей Национальной баскетбольной ассоциации. Сообщалось, что у разыгрывающего есть психологические трудности, а также проблемы со спиной. Австралийский баскетболист получал штрафы после каждого матча за то, что не предоставлял «Филадельфии Сиксерс» доказательства проблем психологического характера, которые мешали ему выходить на спортивную площадку. В феврале был обменян в «Нетс».

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